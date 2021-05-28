В Киеве заявили о худшем решении Белоруссии закрыть поставки бензина А-95 на Украину

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28 мая 2021, 15:33

фото: pixabay.com

Белоруссия приостановила поставки бензина А-95 на Украину. Директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн заявил, что это это стало худшим решением Минска, которое могли принять белорусы в текущей ситуации. Он пояснил, что за белорусским продуктом - 50% рынка.

Куюн написал в Facebook, что консультации продолжаются, и сейчас перед властями Украины стоит «нестандартная задача» — найти 50 тысяч тонн бензина А-95. По его версии, завозить топливо будут морем, - передаёт RT.

Напомним, Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолётов для обеспечения безопасности граждан, путешествующих авиационным транспортом.

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