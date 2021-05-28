Британское правительство не справилось с пандемией

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28 мая 2021, 11:51

Экс-советник британского премьера Бориса Джонсона - Доминик Каммингс обвинил правительство страны в провале противоэпидемиологической программы. Больше всего критики политик направил в адрес министра здравоохранения Мэттью Хэнкок.



Правительство страны в прошлом году оказалось в состоянии паники. Отсутствие компетентных кадров привело к гибели десятка тысяч англичан от коронавирусной инфекции. Каммингс считает, что министры и должностные лица не оправдали ожиданий населения страны. К вирусу на первых порах чиновники и правительство отнеслись скептически, как к обычному гриппу.



Бывший советник премьера делает весьма громкие заявления и обвинения в адрес руководства страны. Правда, некоторые политики считают его слова попыткой выставить себя лучше других чиновников.



В Центре британских исследований Института Европы РАН считают критику Каммингс основательной. В прошлом году Англия была третьим государством в мире по количеству заражённых коронавирусом. Высокий рост заболеваемости также объясняется наличием разногласий чиновников относительно методов борьбы с пандемией. Каммингс предлагал отслеживать контакты заражённых людей через внедрение специальной программы. А в Минздраве сочли, что побороть вирус можно только через систему тестирования.





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