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На Украине будут созданы силы сопротивления

, 11:18

На Украине будут созданы силы сопротивления

В Верховную Раду от президента страны Владимира Зеленского поступил законопроект о создании системы национального сопротивления. В проекте изложены представления о создании системы обороны на случай вооружённого нападения на государство.

Если парламент примет закон, он начнёт действовать уже с 2022 года. Политикам необходимо определить формы взаимодействия вооружённых сил с гражданскими администрациями. Эксперты считают, что вооружение группировок в стране может создать предпосылки для федерализации. Чтобы исключить раздел Украины, нужно создавать территориальную оборону для единства государства и защиты его интересов. Руководить силами сопротивления будет сам президент. Подготовку гражданских лиц возложат на Министерство обороны.

Идея создания системы сопротивления требует широкого привлечения гражданских лиц. Их будут обучать в специально подготовленных заведениях. Добровольцам не дадут оружие на руки. Оно будет храниться в специальных центрах. В случае необходимости украинцы смогут использовать и собственное зарегистрированное оружие.

Инициативы об усилении военной структуры на Украине выдвигаются на фоне массовых заявлений в СМИ о неизбежности войны с Россией. Киев не способен разрешить донбасский конфликт.

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