Лукашенко ожидает паническое сближение с Россией

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27 мая 2021, 19:04

Принудительная посадка гражданского самолёта авиакомпании Ryanair в Минске означает неизбежное слияние Белоруссии и России. Это еще больший шаг на слияние, на создание Союзного государства, которое дремало, существовало в полузасохшей почве, которая, слава богу, может дать очень мощный росток. Об этом заявил в эфире «Эхо Москвы» писатель Александр Проханов



- После этого инцидента мы можем справить панихиду по многовекторной политике президента Лукашенко, этой многовекторной политики больше никогда не будет, а будет мощное усиление давления Запада и его паническое, думаю, сближение с Россией. Поэтому мы должны – те, кто мечтает о создании этого большого «русского мира», создании поруганного единства в 91-м году, они должны внутренне радоваться этому обстоятельству.



Конечно, Белоруссию ожидают ещё большие санкции. России это не будет касаться, Россия исчерпала всю возможность пострадать за свою внешнюю политику и никаких других санкций кроме бомбардировок российской территории у американцев не остается.



Сегодня мы видим, как российское государство возвращается туда, откуда оно было изгнано во времена перестройки 90-х годов. Государство прибирает к рукам весь внутренний хаотизированный российский мир – и в экономике, и в СМИ, в культуре, думаю, что и в литературе. И поэтому это тоже приготовление каких-то новых качеств, которые должны прийти в это новое государство российское, - считает Александр Проханов.

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