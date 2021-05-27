Украина выясняет, кто родину продал

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27 мая 2021, 17:31

Если москвичей испортил квартирный вопрос, то украинцев - земельный. На Украине в скором времени вступит в силу закон о рынке земли. Это позволить заключать сделки по купле-продаже земель сельскохозяйственного назначения. Для иностранных покупателей возможность совершения сделок наступит в 2024 году, если данная идея будет поддержана украинцами на референдуме.



Эксперты считают, что сегодня украинцы ещё не готовы к продаже земель. Опасения вызваны возможностью скупки значительных территорий иностранными компаниями. Оппозиция заявляет, что власть самостоятельно создала все предпосылки для продажи государственной земли. Без неё могут остаться многие украинские фермеры, которых в стране насчитывается порядка 40 тысяч. В сравнении с Польшей, где зарегистрировано более 3 миллионов фермеров, это незначительная цифра.



Ловушка для украинских аграриев кроется в банковской системе. Они берут кредиты под залог земли. Когда по платежам рассчитаться не получается, банк получает право изъятия сельхозугодий в свою пользу. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предупреждает, что государство фактически теряет контроль над экологией, севосменами. Вопрос о земле может вызвать политический кризис в стране.





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