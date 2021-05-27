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Россия вынуждена оплачивать расходы режима Лукашенко

, 17:17

Россия вынуждена оплачивать расходы режима Лукашенко

Приземление лайнера, следовавшего рейсом Афины-Вильнюс в Минске вызвало международный скандал. Эксперты назвали истиной причиной посадки не сигнал террористов о наличии бомбы в самолёте, а желание белорусского руководства арестовать оппозиционного блогера Протасевича. Он активно освещал минские протесты в стране летом прошлого года и считался одним из влиятельных представителей белорусского общества.

В ответ на это Запад может усилить санкции для Белоруссии, но платить за них придётся России. Союз России и Белоруссии весьма причудливое образование. Экономическая и политическая зависимость Минска от Москвы обуславливает необходимость России оплачивать многие капризы режима Лукашенко. Причём санкционное давление Запада на Белоруссию увеличивает дыру в бюджете союзного государства, залатать которую собственными силами Александру Григорьевичу уже вряд ли удастся. Лукашенко всё чаще поднимает вопрос о предоставлении новых кредитов за счёт российских налогоплательщиков. Его
поведение говорит о том, что он всегда может рассчитывать не только на финансовую поддержку Москвы, но и военно-политическую защиту от других стран.

Какой же будет благодарность батьки? Вхождение Белоруссии в состав РФ или он в очередной раз увернётся и обдурит партнёров?

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