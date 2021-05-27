Газпром не согласился принять новые условия Украины

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27 мая 2021, 16:22

Низкие темпы пополнения газохранилищ в Европе привели к подорожанию природного газа. Также на цене сказываются действия «Газпрома», который не заинтересован в увеличении транзитных мощностей через украинский газопровод.



Киев считает, что концерн должен бронировать мощности за отдельную плату. Украинский оператор регулярно проводит аукционы на поставку голубого топлива в страны ЕС. «Незалежная» пытается получить дополнительный доход при наполнении газом европейских хранилищ. Однако эти усилия не приносят результата.



Условия поставок российского газа в Европу через украинскую территорию были определены сторонами в 2019 году. Тогда не учитывались возможности запуска нового газопровода «Северный поток - 2». Оставаясь в без альтернативы «Газпром» согласился на условия киевских руководителей, которые исправно выполняет и соблюдает. Для российской газовой компании эти условия являются приемлемыми и выгодными. В Москве не заинтересованы отказываться от украинской газотранспортной системы и в дальнейшем. Запуск «СП – 2» не позволит прогнать весь необходимый для Европы объём газа по одной трубе. Для этого требуется достроить «Турецкий поток».





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