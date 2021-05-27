Глава МИД Австрии объяснил, почему ЕС не хочет отдавать Белоруссию «в руки России»

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27 мая 2021, 13:29 Источник: РИА Новости

Александер Шалленберг, фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/globallookpress.com

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз не хочет отдавать Белоруссию «в руки России». По его словам, их главная цель – «приблизить республику к себе, а не оттолкнуть».

«… мы стратегически не хотим в вопросе Белоруссии, так это отдать ее в руки России. В прошлые годы удавалось удерживать страну в ситуации "или-или"», - сказал он журналистам перед неформальной встречей глав МИД ЕС в Порту.

Шалленберг отметил, что главная цель ЕС – «слышать Белоруссию ближе, а не оттолкнуть ее». Он добавил, что это стратегический вызов, перед которым стоит Европа.

«В текущей ситуации я считаю верным и соразмерным как ограничение воздушного сообщения, так и дальнейшие санкции», - уточнил глава МИД.

Дипломат считает, что осуществленное Минском «фактически воздушное пиратство» показывает, насколько в действительности «велик страх президента Александра Лукашенко перед собственными гражданами».

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