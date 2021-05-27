Санкции США сближают Россию и Китай

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27 мая 2021, 12:41

Сотрудничество России и Китая способствует более мягкому преодолению сложных мировых вызовов. Санкции США против двух государств объединяют их.



В Пекине ожидали, что новая администрация Белого дома будет выстраивать дружественную политику. Однако санкционное давление не только не уменьшилось, оно приобрело более серьёзные формы. Но несмотря на санкции США, пандемию, экономика «Поднебесной» показала значительный рост за последний год. Не исключено, что ВВП Китая через 15 лет может увеличиться в два раза.



На фоне внешнеполитического давления США Россия и Китай интенсифицировали энергетическое сотрудничество. Российские производители сельскохозяйственной продукции стали больше продукции поставлять на китайский рынок - общий объём экспорта по итогам прошлого года составил 4 миллиардов долларов. Китай, в свою очередь, активно инвестирует в дальневосточные регионы России. Пекин особо заинтересован в развитии на российской территории сырьевых предприятий, сельского хозяйства. Товарооборот постепенно восстанавливается и в скором времени может достигнуть докризисного уровня.





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