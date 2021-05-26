У американцев пропало желание работать и учиться

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26 мая 2021, 16:59

Во время пандемии, самоизоляции и карантина граждане многих стран получили финансовую поддержку от своих правительств. Значительную помощь получили американцы. Они долгое время ставили в пример руководство своей страны за проявленную заботу.



Американцы не платили за коммунальные услуги, получали еженедельные чеки. В некоторых штатах денежная компенсация предоставляется до сих пор. Всё это сформировало у населения «нежелание возвращаться на работу». Там они получат гораздо меньшую сумму денег. В результате в крупных городах уже не хватает рабочих рук. Рядовому американцу проще «косить» под безработного и нуждающегося в пособии, чем идти трудиться в компанию или на предприятие.



Не менее серьёзные проблемы происходят в образовании. Школьникам понравилось учиться удалённо вместо посещения учебных заведений. Родители также считают, что домашнее обучение даёт гарантию сохранения здоровья детей.

Вирусная история демотивировала американцев. Люди с дипломами колледжей стали приниматься на более высокие должности, которые ранее занимали работники с высшим образованием.



В стране не хватает педагогов, специалистов сферы обслуживания. По мнению политологов, США проводит крайне опасный социальный эксперимент по поддержке населения.





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