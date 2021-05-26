Актрисы Ольга Кабо и Жанна Эппле и певица Слава попали в санкционный список Украины
26 мая 2021, 15:01
Правительство Украины в среду предложило Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) страны ввести санкции против 11 российских деятелей культуры.
В "чёрный" список предлагается внести актёров Владимира Вдовиченкова, Жанну Эппле, Ольгу Кабо, Дмитрия Орлова, Александра Петрова, Евгения Пронина, Евгения Стычкина, Павла Трубинера, Алексея Чадова, певицу Славу (Анастасию Сланевскую) и исполнителя Ярослава Сумишевского, - передаёт RT.
Ввести санкции в отношении этих артистов предлагается из-за их визитов в Крым. "Внести в трёхдневный срок на рассмотрение СНБО Украины предложения относительно введения сроком на три года персональных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам по списку", — говорится в документе.
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