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Актрисы Ольга Кабо и Жанна Эппле и певица Слава попали в санкционный список Украины

, 15:01

Актрисы Ольга Кабо и Жанна Эппле и певица Слава попали в санкционный список Украины
Ольга Кабо, фото: Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Правительство Украины в среду предложило Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) страны ввести санкции против 11 российских деятелей культуры.

В "чёрный" список предлагается внести актёров Владимира Вдовиченкова, Жанну Эппле, Ольгу Кабо, Дмитрия Орлова, Александра Петрова, Евгения Пронина, Евгения Стычкина, Павла Трубинера, Алексея Чадова, певицу Славу (Анастасию Сланевскую) и исполнителя Ярослава Сумишевского, - передаёт RT.

Ввести санкции в отношении этих артистов предлагается из-за их визитов в Крым.
"Внести в трёхдневный срок на рассмотрение СНБО Украины предложения относительно введения сроком на три года персональных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам по списку", — говорится в документе. 

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