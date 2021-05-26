Россия организует возвращение своих граждан из Палестины
26 мая 2021, 13:49
В связи с недавним обострением палестино-израильского конфликта президент РФ Владимир Путин поручил организовать вывозные рейсы для всех россиян, которые хотят вернуться на родину.
В консульстве РФ в Рамалле сообщили, что изначально воспользоваться возможностьюи эвакуироваться из горячей точки пожелали несколько сотен человек, но после объявления перемирия многие из них решили остаться в Палестине, - передаёт RT.
26 мая в Россию вылетит первый спецборт для граждан РФ, находящихся в секторе Газа. Примерно 70 человек вывезены в Каир. Но некоторые россияне, желающие уехать домой, пока лишены такой возможности из-за проблем с документами. Разобраться с документами им помогают российские дипломаты.
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