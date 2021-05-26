Алексей Пушков считает, что «21 век станет роковым для США»

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26 мая 2021, 11:13 Источник: Алексей Пушков

Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Прежней Америки уже нет. Период расцвета США позади. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, что Соединенные Штаты ждут "тяжелые времена".

Сенатор предположил, что "США деградируют как политически, так и социально". Политик прокомментировал новости о серии убийств с огнестрельным оружием на территории США.

"Относительно устойчивый баланс, который поддерживался в стране в 20 веке, взорвался, а в 2020-м страна слетела с катушек. Прежней Америки уже нет — от нее остался только миф, да и он сильно потускнел. "Американская мечта" умирает на глазах. И вряд ли что способно ее возродить. Судя по всему, 21 век станет роковым для США", — написал Пушков в своем Telegram-канале.

В минувшие выходные США потрясла серия перестрелок, в результате которых погибло несколько молодых людей в различных американских штатах. Как передаёт CNN, за последние пять с лишним месяцев 2021 года из-за ранений от огнестрельного оружия погибли не менее 7,3 тысяч американцев.

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