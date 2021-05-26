Еврокомиссия планирует запустить проект по развитию науки в Грузии и даст на это €1,5 млн

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26 мая 2021, 10:35

фото: pixabay.com

Еврокомиссия планирует запустить проект по развитию науки в Грузии. Для его реализации объявлен тендер на 1,5 миллиона евро. В описании тендера названа цель проекта: «способствовать интернационализации грузинского сектора науки, технологий и инноваций, продвигать сетевое взаимодействие грузинских исследователей (в том числе молодых учёных)».

Еврокомиссия также планирует расширить возможности грузинских исследовательских университетов и научных центров, государственных и частных институтов, сотрудничающих с европейскими организациями, - передаёт RT.

Проект подразумевает установление профессиональных связей грузинских учёных с коллегами из Евросоюза.

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