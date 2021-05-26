В Раде cчитают, что Зеленский планирует готовить украинцев к партизанской войне

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26 мая 2021, 07:23

Депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекты "Об основах национального сопротивления" и об увеличении численности ВСУ могут свидетельствовать о планах готовить украинцев к ведению партизанской войны.

Такое мнение выразил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович. Украинский депутат написал в Facebook: "Точное подобие программы фронта национального освобождения Сальвадора. Смысл в том, что всех будут готовить для ведения партизанской войны, в том числе и на оккупированных территориях. В случае инвалидности — бесплатное лечение. Члены сопротивления должны отражать информационную агрессию, быть патриотами и противодействовать деятельности диверсионно-разведывательных групп".

Зеленский ранее предложил создать на Украине национальное сопротивление с помощью привлечения широких слоев населения для повышения обороноспособности страны.

Как считает Рабинович, фактически инициатива Зеленского заключается в создании системы территориальных батальонов, которые будут использоваться по решению СНБО и главы государства, - передает РИА Новости.

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