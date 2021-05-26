В Бразилии распространяется новая разновидность коронавируса

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26 мая 2021, 07:18

Фото: Pixabay

Ученые из Сан-Паулу утверждают, что в стране обнаружена новая разновидность коронавируса неизвестного происхождения и уже быстро распространяется.

Вариант вируса, которому дали название P4, обнаружили в девяти муниципалитетах Сан-Паулу. Пока не удалось выяснить, является ли он более заразным или опасным, чем обычный.

Полученные данные бразильские ученые передали в GISAID — международную инициативу свободного доступа к информации о геномах гриппа и коронавируса для дальнейшего исследования.

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