Кабинет министров Латвии решил установить ограничения на авиасообщение с Беларусью

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25 мая 2021, 23:56 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Кабинет министров Латвии на заседании решил установить ограничения при выдаче разрешений на полеты для авиаперевозчиков, зарегистрированных в Беларуси.

Как объясняет Министерство сообщения Латвии, что «ограничены и права латвийских самолетов использовать воздушное пространство и аэропорты Беларуси». Как удалось выяснить, такое решение вступает немедленно!

На чем принималось данное решение?

По информации Министерства сообщения, решение принималось на основании информации, которая доступна органом авиационной безопасности и в ответ на инициативу МИД ЛР.

Аэропорты Латвии более не обслуживают самолеты других стран, которые используют воздушное пространство Беларуси на маршрут всего полета. Будет приостановлено разрешение airBalticна полеты в Минск.

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