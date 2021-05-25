Кабинет министров Латвии решил установить ограничения на авиасообщение с Беларусью

Кабинет министров Латвии на заседании решил установить ограничения при выдаче разрешений на полеты для авиаперевозчиков, зарегистрированных в Беларуси.
Как объясняет Министерство сообщения Латвии, что «ограничены и права латвийских самолетов использовать воздушное пространство и аэропорты Беларуси». Как удалось выяснить, такое решение вступает немедленно!
На чем принималось данное решение?
По информации Министерства сообщения, решение принималось на основании информации, которая доступна органом авиационной безопасности и в ответ на инициативу МИД ЛР.
Аэропорты Латвии более не обслуживают самолеты других стран, которые используют воздушное пространство Беларуси на маршрут всего полета. Будет приостановлено разрешение airBalticна полеты в Минск.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.