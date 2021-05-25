Спортивный журналист Латвии: Низкая результативность сборной – результат однообразной тактики Боба Хартли

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25 мая 2021, 23:50 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяна Тимука

Латвийская сборная по хоккею активно «взялась» за своих соперников: впервые в истории ЧМ латвийские спортсмены победили сборную Канады, в «сухую сделали» Италию. Но не все латвийцы довольны сборной, например, известный спортивный журналист Янис Матулис несколько иного мнения.

Опытный спортивный журналист заявил, что низкая результативность сборной Латвии в матче против Италии на ЧМ – результат однообразной тактики главного тренера Боба Хартли.

Можно говорить об итальянской системе и неспособности сборной Латвии ее взломать, но малая результативность является следствием однообразной тактики главного тренера сборной Латвии Боба Харли:

«Это однообразный хоккей Боба Хартли, где в зоне атаки никаких действий не происходит. Это бег прямо на ворота с броском с любой позиции», - заявил Матулис.

Спортивный журналист прогнозирует, что для Хартли последним турниром в составе сборной Латвии станут Олимпийские игры в Пекине, который работает уже на 30-м для него ЧМ по хоккею.

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