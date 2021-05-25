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МИД РФ назвал «истерикой» реакцию Запада на инцидент с самолетом в Минске

, 22:01 Источник: Дождь

МИД РФ назвал «истерикой» реакцию Запада на инцидент с самолетом в Минске
МИД, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации вечером во вторник, 25 мая, назвали "истерикой" реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске два дня назад.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала реакцию стран Запада на инцидент в Минске "настоящей и странной истерикой". Дипломат заметила, что ни разу, когда западные партнеры совершали нечто подобное, они не сопровождали случившееся аналогичными заявлениями и "истеричными криками".

Напомним, 23 мая произошел инцидент с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Воздушное судно следовало рейсом Афины – Вильнюс. Борт приземлился в аэропорту столицы Белоруссии после сообщения о бомбе на борту. Взрывное устройство обнаружено не было, однако с рейса был снят разыскиваемый властями один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

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