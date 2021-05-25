Дипломат Адоменас заявил, что Европа больше не будет терпеть Лукашенко: «Поставит на место или удалит»

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25 мая 2021, 13:59

Александр Лукашенко, фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Вице-министр МИД Литвы Мантас Адоменас заявил, что Европа больше не будет терпеть поведение президента Белоруссии Александра Лукашенко, а сделает все возможное, чтобы «поставить его на место».

«Маниакальные теории конспирации, везде замахи на его власть и ответы на внешние события у него уже зашли за пределы адекватности. Видно, что Запад, Европа уже осознает, что имеет дело с очень опасным, непрогнозируемым и слишком далеко зашедшим диктатором. Единство в санкциях показывает, что дальше его терпеть не будут, Европа будет делать все возможное, чтобы его поставить на место или удалить», - высказал он в эфире "Эхо Москвы".

Адоменас отметил, что поведение Лукашенко в последнее время создает впечатление «человека на грани исступления». По его словам, это заметно по заявлениям европейских лидеров на саммите. Они намерены ввести дополнительные санкции по Белоруссии в рамках соответствующих режимов после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске.

Ранее лидеры ЕС постановили запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в страны ЕС, а также призвали европейских авиаперевозчиков отказаться от полетов над территорией республики.

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