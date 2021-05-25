Зеленский вошёл во вкус власти. Эксперты говорят о втором сроке

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25 мая 2021, 13:19

Украинский президент Владимир Зеленский находится у руля государства уже два года. За этот период существенных успехов страна не добилась, но проблем прибавилось. Поэтому чувствуется желание украинского лидера задержаться наподольше.



В ходе последней пресс-конференции, которая была организована на авиационном заводе «Антонов» руководство страны подтвердило заинтересованность в технологическом развитии. Однако все заявления Зеленского больше походили на пропаганду, конкретных результатов за свой период правления он назвать не смог.



По поведению президента можно понять, что он планирует баллотироваться на второй срок. Его рейтинги держатся на относительно стабильном уровне. Определённые политические очки президенту удалось получить за счёт ареста оппозиционера Виктора Медведчука, закрытия пророссийских телеканалов, борьбы с олигархами.



Стремление Зеленского изменить формат Минских соглашений также находит поддержку среди населения и политиков Украины. Позиция по пересмотру договорённостей по донбасскому вопросу является своего рода козырной картой в руках политика. Однако ею нужно правильно распорядиться. Многое будет зависеть от вероятности и итогов встречи Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным. Пока Киев держит сдержанный тон по отношению к России.





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