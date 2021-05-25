Украина требует от НАТО ответа по вопросу вступления в военный блок

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25 мая 2021, 11:50

Украинское правительство уже не рассчитывает на подписание документа о реализации плана по получению членства в НАТО в ближайшее время. Однако в Киеве ждут ответа от альянса относительно конкретных сроков.



Согласно опросам украинского населения, за вступление государства в военный блок готова проголосовать только половина граждан. При этом никакого референдума о членстве в НАТО Украина проводить не собирается. Для Грузии входная дверь в военный альянс также остаётся закрытой, несмотря на множественные обещания. Западные государства указывают Киеву и Тбилиси на необходимость проведения реформ, которые смогли бы привести жизнь людей в стране в соответствии с нормами государств-членов Североатлантического альянса.



Однако даже без членства Украина уже сотрудничает с НАТО по многих вопросам. Но это не увеличивает шансов на скорейшее вступление государства в военный блок. Ряд членов альянса опасаются, что приём Украины может создать ряд угроз для европейской и атлантической безопасности. Страна находится в состоянии тяжелейшего внутреннего военного конфликта. Но больше всего в НАТО бояться усиления российской агрессии.





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