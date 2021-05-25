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На саммите ЕС осудили «провокационные действия» России и назвали «самым крупным соседом»

, 07:55 Источник: РИА Новости

На саммите ЕС осудили «провокационные действия» России и назвали «самым крупным соседом»
флаг ЕС, фото: pixabay.com

Лидеры Евросоюза на саммите осудили «незаконные и провокационные действия России» против европейских стран, а также в очередной раз выразили поддержку и солидарность с Чехией из-за взрывов в населенном пункте Врбетице.

«Евросовет осуждает незаконные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС, его членов и других стран. Евросовет подтверждает единство и солидарность перед лицом этих действий, а также выражает поддержку восточным партнерам», - говорится в обнародованных выводах европейской встречи.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия остается самым крупным соседом ЕС, источником торговли и инвестиций, несмотря на «дестабилизирующие действия» Москвы.

«Россия также является важным международным игроком по противостоянию глобальным вызовам и решению региональных вопросов ... у нас протяженные общие границы», - добавила она.

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