Ученые уверены, что уже через несколько лет искусственный интеллект может оставить многих людей без работы

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24 мая 2021, 19:19

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Российские эксперты считают, что уже в ближайшие несколько лет 40 процентов трудоспособных граждан страны могут оказаться за пределами активной хозяйственной деятельности. Ученые из США предрекают безработицу 47-ми процентам американцев. Искусственный интеллект готов отнять у многих людей работу в самой ближайшей перспективе.



В ходе марафона «Новое знание» глава Сбербанка Герман Греф заявил, что люди должны быть готовы к потере работы из-за роботизации и заблаговременно выбирать другие профессии.



«Когда будут полностью адаптированы, разрешено пятое поколение самоуправляемых машин - машины будут управляться сами, 250 млн человек потеряют работу. Сегодня, скажем, за 10 лет до этого, нужно людям об этом объявить. И люди относительно молодые, которые должны понять, что через 10 лет они потеряют свою работу, они должны сейчас начать задумываться о том, чем им заниматься», - считает Греф. По его оценкам, искусственный интеллект создает больше рабочих мест, чем сокращает, но структурно - это уже другие рабочие места.



Эта же тема подробно исследуется в книге экономиста и визионера Игоря Диденко «Невенец творения».



«Огромное количество профессий сейчас оказались в зоне риска. Это копирайтеры, редакторы, водители, бухгалтера, юристы, квалифицированные рабочие, переводчики, вебмастера, журналисты, даже художники. Благодаря machine learning алгоритмы уже сейчас могут выполнять работу лучше, чем люди. Более того – себестоимость этой работы минимальна, ведь ИИ не надо оплачивать человеко-часы, нужно просто купить (написать, обучить) программу», - пишет автор книги.



При отсутствии работы, у населения не будет денег, а значит и прекратится поступление средств в экономику через покупки и траты. Все придет к тому, что во избежание тотального экономического коллапса деньги людям неизбежно придется раздавать просто так.



Игорь Диденко предполагает, что в виртуальной экономике источники получения гражданами доходов с высокой вероятностью могут быть тоже виртуальными. Они не будут в значительной степени зависеть от реальной жизни. Эксперт считает, что в условиях грядущего неминуемого сокращения рынка труда задумываться о будущем и быть готовыми к такому повороту событий нужно всем уже сейчас.



Читайте: «Книга Игоря Диденко «НеВенец Творения. Всё, что вы боитесь знать о будущем»: Мы не умрем. Но будет интересно»





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