США будут прикрывать власти Молдавии во время операции по ликвидации Приднестровья

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24 мая 2021, 18:51

Руководители Приднестровья обсуждают в Москве заявление американского посла в Молдавии Дерека Хогана. Он заявил, что после молдавских парламентских выборов, которые пройдут в июле, Приднестровье должно перейти под контроль Кишинева.



В конце мая состоится новый раунд переговоров в формате «5+2», в котором примут участие Россия, Украина, ОБСЕ, ЕС и США, а также представители Кишинева и Тирасполя. Помимо этого 11 июля в Молдавии будут вновь избирать парламент. «После этих досрочных выборов, если будет сформировано правительство, которое получит поддержку парламентского большинства, это даст толчок к разрешению конфликта», - пояснил дипломат. Форма вмешательства США может быть, как обычно у них принято - финансирование, подкуп политиков.



После бегства в 2019 году олигарха Владимира Плахотнюка, в руках которого была фактически сосредоточена вся власть в стране, а также после всех перипетий с крушением широкой коалиции американцы на последних президентских выборах в Молдавии добились определенного геополитического успеха. Победа Майи Санду, как бы ни говорили о том, что пост президента незначительный, - это знаковый успех. Это показатель того, что в стране левый политический спектр находится в состоянии кризиса.



Но даже при таком сценарии Россия не может перестать поддерживать Приднестровье, учитывая то, что это геополитический форпост РФ, непризнанная республика, в которой много людей с российским гражданством.





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