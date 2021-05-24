НАТО усиливает активность на территории Украины

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24 мая 2021, 18:06

Напряжённость на Донбассе сохраняется даже в период «режима тишины». ВСУ периодически нарушают перемирие и обстреливают юго-восточные республики. В ход идут запрещённые миномёты и артиллерийские установки.



Киев пытается отвлечь внимание иностранных правительств дезинформацией, главная задача которой сводится к остановке выполнения Минских соглашений. Военная риторика Украины нацелена на вхождение в состав военного блока. В НАТО пока не спешат к приёму нового государства, однако и не отказывают в предоставлении военной помощи и финансовой поддержки армии. В текущем году Украина планирует провести не менее семи военных учений со странами – участниками военного союза. Милитаризация государства способствует усилению угрозы новой войны на Донбассе.



Поставив подпись под Минскими соглашениями, киевские руководители поняли, что вернуть потерянные территории на своих правах им не получится. Но Киев пока не готов вести прямой диалог с Донецком и Луганском. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что стороной конфликта является Россия. Однако в Москве говорят, что это внутренняя проблема Украины.





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