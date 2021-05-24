В Мьянме на грани развала среднее образование

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24 мая 2021, 16:48

Военный переворот в Мьянме привёл к остановке деятельности учебных заведений в стране. От работы отстранили более 120 тысяч учителей. Новая власть опасается, что педагоги будут оказывать на детей идеологическое воздействие. Такое решение грозит развалу системы образования.



Проблемы с образованием в стране имелись и при старом руководстве. Ранее на обучение подрастающего поколения тратилось только 2% ВВП. К примеру, в России данный показатель составляет 4,1%. Уровень грамотности в Мьянме - 75%. Государство по данному критерию можно сравнивать с Суданом, Камбоджей. При этом среди молодёжи процент грамотности держится на относительно высоком уровне.



Родители после государственного переворота стараются не отправлять детей в школы, опасаясь идеологического давления. Если ситуацию не менять, государство может потерять целое поколение. Проблемы внутри государства привели к остановке иностранных инвестиций. Отсутствие кредитов и внешней поддержки ставит под угрозу бизнес. Переворот усилил и национальные проблемы. Малые народности выступают против новой власти, что создаёт риски возникновения сепаратизма. Политологи считают, что перечисленные проблемы могут привести к гражданской войне и расколу государства.





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