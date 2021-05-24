Экология в мире: как из пакетов создать реактивное топливо, и для чего в России убивают гусей

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24 мая 2021, 16:01 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Ученые придумали как превратить пластиковые пакеты в реактивное топливо. В России охотник выложил в соцсеть фотографию из сотни убитых гусей, из которых выложил надпись «Чукотка 2021». В РПЦ считают, что охоту в качестве развлечения нужно запретить. До пяти лет лишения свободы грозит польскому фермеру, который одним опрыскиванием растений пестицидами убил несколько миллионов пчел. Папа Римский получит электрический папамобиль, изготовленный из пластика, выловленного в океане.

Американские учёные изобрели способ переработки полиэтилена в реактивное топливо. Используя рутений и гексан для разрушения этого вида пластика, а также температуру в 220 °C, учёные смогли переработать 90% материала в жидкое топливо. Об этом сообщает «НИА Экология».

«Мы обнаружили синергию между растворителем и катализатором, которая создает очень красивую комбинацию, имеющую множество регуляторов, так что мы можем настроить условия реакции и оптимизировать весь процесс. Например, если вы хотите максимизировать производство авиакеросина, мы можем это сделать. И если рынок имеет более высокий спрос на дизельное топливо, то мы способны и на это. Мы также можем превратить пластик в смазочные материалы», — рассказал член команды изобретателей Хунфэй Линь.

Учёные не планируют останавливаться на достигнутом и будут адаптировать свою разработку для переработки других видов пластика. Правда они почему-то не указывают, что при сжигании топлива выделяется двуокись углерода. Но, уже есть прогресс в том, что найден способ перерабатывать пластик, загрязняющий нашу планету.

И Папа Римский по-своему тоже борется с загрязнением Земли пластиковым мусором и с парниковыми газами. Новый папамобиль будет построен из материалов, изготовленных из выловленного в океане пластикового мусора. И двигатель у этой машины будет электрический. Постройкой этого чуда техники займётся одна из американских компаний, изготавливающей электрокары. Папамобиль будет сделан на базе кроссовера, начало производства которого запланировано на ноябрь текущего года. Уточняется, что на создание транспортного средства главу компании вдохновило трепетное отношение Папы Римского к защите окружающей среды. Придётся разочаровать понтифика. Дело в том, что производства добывающие и изготавливающие материалы, из которых делают электродвигатели и аккумуляторы являются исключительно грязными. Конечно же в Ватикане даже не задумываются об этом, поскольку добыча и переработка меди, лития и других компонентов осуществляется в странах третьего мира, вдали от резиденции Папы Римского и Европы. И отходы этого производства отравляют природу и жизнь кому-то ещё.

До пяти лет лишения свободы грозит польскому фермеру, который одним опрыскиванием растений пестицидами спровоцировал массовую гибель пчёл. Они утром прилетели с ближайших пасек, на отравленное поле. Далее токсины передавались от особи к особи контактным способом. В результате вымерло 245 пчелиных семей и 7,5 миллиона пчел с пасек по всей округе. Об этом рассказал журналистам глава районной прокуратуры Свидницы Марек Русин. Кстати, во многих странах за уничтожение пчёл предусмотрено очень суровое наказание. По прогнозам ученых, в течение уже этого столетия пчелы могут исчезнуть с лица земли. Эксперты Программы ООН по окружающей среде предупреждают, что это может привести к глобальному голоду. Именно пчелы опыляют свыше 70: видов жизненно важных сельхозкультур, из которых производят 90 процентов продуктов питания в мире.

Такое впечатление, что в отечестве нашем начал процветать культ душегубов. Еще не забыто видео, на котором бизнесмен Денис Хахалов изуверским способом убивал волков, свежа память и про умерщвление оленей в парке Лосинный остров. Но в сети уже появилось новое жуткое фото, на котором на снегу из тушек сотни убитых гусей выложена надпись «Чукотка 2021». Похоже, на этот раз живодёр уничтожил целую стаю птиц. Снимком уже заинтересовалась полиция, дело взял на личный контроль местный прокурор. На этом фоне обнадеживающе звучит взгляд представителей РПЦ на запрет охоты в качестве развлечения. Это, кстати, поможет сократить число охотничьего оружия, находящегося в собственности граждан.

«Мне кажется, что охота в качестве развлечения или в качестве хобби вообще должна быть запрещена. Если охота необходима, допустим, в целях уменьшения популяции тех или иных животных, тогда этим должны заниматься профессионалы, которые на это специально назначены, которые получают специальную лицензию», - сказал митрополит Иларион на телеканале «Россия-24». Это также могло бы предотвратить трагедии, подобные массовому убийству в школе №175 в Казани.





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