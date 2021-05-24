Запрещено для СМИ/Разрешено для власти. Лукашенко подписал поправки, ужесточающие требования к медиа

Аргументы Недели → В мире 13+

24 мая 2021, 15:44

Лукашенко подписал поправки, ужесточающие законы о СМИ и массовых мероприятиях. Теперь в Беларуси так много всего запрещено, что работать в медиапространстве страны сможет, как говорят сами журналист, лишь государственный телеканал.

Итак, тепреь в Беларуси:

• Запрещено освещать в СМИ несогласованные акции в режиме реального времени;

• Запрещено проводить массовые мероприятия без разрешения местных властей;

• Запрещено собирать деньги на оплату штрафов за нарушения правил проведения массовых мероприятий;

• Запрещено журналистам организовывать акции и участвовать в них;

• Запрещено журналистам и СМИ публиковать опросы общественного мнения на общественно-политические темы без получения разрешения от государства;

• Запрещено размещать гиперссылки на «запрещенную» информацию;

• Запрещено иностранным гражданам и юрлицам создавать СМИ на территории Беларуси;

• Запрещено политическим и общественным организациям призывать к организации и проведению акций до получения официального разрешения на их проведение.

Но появились и разрешения, например:

• Властям теперь разрешено ограничивать работу сетей электросвязи в случае угроз нацбезопасности;

• Также они смогут закрывать кафе, рестораны и прекращать движение общественного транспорта в местах проведения массовых мероприятий.

Кстати, Международная организация гражданской авиации заявила, что после вчерашнего инцидента с посадкой самолёта Ryanair в Минске компании «Белавиа» могут запретить доступ в европейские аэропорты, а ЕС может вообще приостановить с Беларусью наземное транспортное сообщение.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости