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Запрещено для СМИ/Разрешено для власти. Лукашенко подписал поправки, ужесточающие требования к медиа

, 15:44

Запрещено для СМИ/Разрешено для власти. Лукашенко подписал поправки, ужесточающие требования к медиа

Лукашенко подписал поправки, ужесточающие законы о СМИ и массовых мероприятиях. Теперь в Беларуси так много всего запрещено, что работать в медиапространстве страны сможет, как говорят сами журналист, лишь государственный телеканал.

Итак, тепреь в Беларуси:
• Запрещено освещать в СМИ несогласованные акции в режиме реального времени;
• Запрещено проводить массовые мероприятия без разрешения местных властей;
• Запрещено собирать деньги на оплату штрафов за нарушения правил проведения массовых мероприятий;
• Запрещено журналистам организовывать акции и участвовать в них;
• Запрещено журналистам и СМИ публиковать опросы общественного мнения на общественно-политические темы без получения разрешения от государства;
• Запрещено размещать гиперссылки на «запрещенную» информацию;
• Запрещено иностранным гражданам и юрлицам создавать СМИ на территории Беларуси;
• Запрещено политическим и общественным организациям призывать к организации и проведению акций до получения официального разрешения на их проведение.

Но появились и разрешения, например:
• Властям теперь разрешено ограничивать работу сетей электросвязи в случае угроз нацбезопасности;
• Также они смогут закрывать кафе, рестораны и прекращать движение общественного транспорта в местах проведения массовых мероприятий.

Кстати, Международная организация гражданской авиации заявила, что после вчерашнего инцидента с посадкой самолёта Ryanair в Минске компании «Белавиа» могут запретить доступ в европейские аэропорты, а ЕС может вообще приостановить с Беларусью наземное транспортное сообщение.

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