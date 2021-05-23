Более 20 человек погибли во время горного забега на северо-западе Китая

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23 мая 2021, 08:44 Источник: Global Times

машина скорой помощи, фото:Li He/XinHua/globallookpress.com

СМИ со ссылкой на спасателей сообщили, что в ходе забега по пересеченной горной местности на 100 км недалеко от города Байинь из-за ухудшения погодных условий погибли более 20 человек. Инцидент произошел в субботу, 22 мая.

В источнике говорится, что изначально было известно о смерти 16 человек, еще пятеро пропали без вести. Позже выяснилось, что число погибших увеличилось до 21, восемь человек получили легкие травмы.

По данным спасательного штаба, днем в субботу на высокогорном этапе марафона начались порывы шквального ветра и пошел град. Температура тела у участников снизилась, они почувствовали дискомфорт, забег был приостановлен. Отмечается, что в мероприятии принимали участие 172 человека, 151 из них эвакуирован с дистанции. Их состояние оценивается как стабильное.

Местные власти направили спецгруппу для проведения тщательного расследования причин случившегося и поиска пропавших.

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