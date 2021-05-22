Как возводят «стену» на границе России и Украины

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22 мая 2021, 19:06 Источник: Известия

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Ежегодно на возведение «стены» на границе с Россией чиновники Украины выделяют миллионы долларов. Работы по созданию защитного сооружения проводятся уже семь лет, но в настоящее время они выполнены только наполовину.



В Госпогранслужбе Украины (ГПСУ) сообщили, что пять лет понадобилось только на разработку законопроектов, которые позволяют пограничникам отчуждать землю у лесохозяйственных и сельскохозяйственных производителей без возмещения потерь.



Глава ведомства Сергей Дейнеко отметил, что полностью граница не обустроена ни в одной области. При этом он добавил, что за всё время укрепления границы обустроено 400 км противотанковых рвов, 330 км рокадной дороги, 70 км колючей проволоки и 100 км металлического забора.



В 2021 году на строительство «стены» планируют потратить 338 млн гривен ($12,3 млн), а за все время работ на реализацию проекта израсходовали уже 2 млрд гривен.



Примечательно, что сам глава ГПСУ признает бессмысленность проекта.



«Нет такой стены, которая бы нас защитила от русских «Искандеров» и танков. Единственной стеной может быть готовность наших воинов к самопожертвованию, их мужество», - считает Дейнеко.



В 2016 году в Харьковской области журналистам показали тонкий решетчатый забор ниже человеческого роста, похожий на ограждение дачного участка. Депутат Верховной рады Борислав Береза называл сооружение «огородной решеткой, которая не остановит даже дикого кролика».



В ходе расследования выяснилось, что офицеры погранслужбы и директора строительных фирм завышали объемы выполненных работ, а также указывали в документах работы, которые вообще не выполнялись. Восемь человек обвинили в хищении 17 млн гривен.



С приходом к власти Владимира Зеленского финансирование проекта, который уже стал синонимом коррупционной кормушки, продолжилось в прежних объемах. Окончание работ ожидается в 2025 году.





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