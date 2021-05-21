В Австрии врачи умудрились ампутировать пациенту не ту ногу

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21 мая 2021, 22:59 Источник: CNN

врачи, фото: pixabay.com

Австрийские врачи по ошибке ампутировали не ту ногу пожилому пациенту. Свою оплошность они заметили только через несколько дней. Теперь 82-летнему мужчине придется пережить еще одну операцию.

В заявлении клиники Фрайштадт говорится, что пациент страдает от многих болезней. Как сообщил медицинский директор клиники Норберт Фрич, инцидент произошел 18 мая. Правую ногу выше колена ампутировали из-за «человеческой ошибки» - сотрудники больницы поставили отметку не на той ноге. Фрич публично извинился и сказал, что сейчас выясняется, как такое могло произойти.

Пострадавшему пенсионеру и членам его семьи понадобилась психологическая поддержка.

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