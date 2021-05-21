Смертная казнь за заражение COVID-19 - реальность

Аргументы Недели → В мире 13+

21 мая 2021, 21:20

Фото: АР

Пока весь мир борется за жизни людей, заразившихся COVID-19, некоторые правительства с ужасающими решимостью и беспощадностью выносят им смертные приговоры. В каких странах такая «профилактическая мера» стала реальностью?

Китай

Пандемия COVID-19 внесла жесткие коррективы в список преступлений, за которые в Китае грозит смертная казнь. Второй народный суд средней ступени Пекина пояснил, что таким способом наказывают заражённых, которые отказываются от лечения и игнорируют введённые в стране карантинные меры, что впоследствии приводит к распространению заболевания. Расплата жизнью ждёт и тех, кто во время пандемии нанесёт любой преднамеренный вред медицинским работникам или же будет заниматься распространением контрафактных лекарств.

«В настоящее время борьба с вспышкой нового типа коронавируса вступила в решающую стадию, и в этот критический момент небольшое число людей умышленно скрывают свою болезнь, симптомы, неправильно информируют об истории поездок, проживания и тесных контактах, в результате этих действий многие люди и даже медицинский персонал были инфицированы или попали в карантин», - заявил пекинский суд.

Информация о смертных приговорах является государственной тайной, поэтому установить, сколько на самом деле людей было казнено из-за нарушения профилактических мер, не представляется возможным. Однако уже к середине февраля 2020 года в Китае насчитали 21 преступление такого характера, четыре из которых предполагали смертную казнь.

Колумбия

С особым «карантинным насилием» сталкиваются в Колумбии. В отдаленных регионах, где практически отсутствует законная власть, карательной деятельностью занимаются вооруженные группировки. Об этом стало известно из сообщений правозащитной организации Human Rights Watch. Один из убитых - активист Эдисон Леон, который проигнорировал требование местной организации La Mafia создать на границе округа карантинный пропускной пункт и пожаловался властям. «Я не готов посылать своих людей на верную смерть», - заявил Эдисон Леон, после чего был убит.

Ведущий эксперт по правам человека в Латинской Америке, директор американского отделения Human Rights Watch Хосе Мигель Виванко считает, что колумбийские вооруженные группировки FARC (Революционные вооруженные силы Колумбии) и ELN (Армия национального освобождения) воспользовались эпидемией коронавируса, чтобы укрепить свою власть над населением и добиться легитимации в глазах общественности.

Вооружённые группировки обеспечивают соблюдение карантина в 11 из 32 департаментов, на которые делится Колумбия. Из 5 таких департаментов поступают регулярные сообщения о «карантинном насилии» вплоть до убийств. Причём подход крайне бесчеловечный: жителям запрещают выходить из дома даже для получения медицинской помощи. О своей готовности убивать боевики заранее предупреждают жителей с помощью листовок или через WhatsApp. В одной из листовок говорится: «Мы вынуждены убивать, чтобы спасти жизнь людей».

КНДР

В Северной Корее смертные приговоры именуются «чрезвычайными карантинными мерами сверхвысокого уровня». Несмотря на многочисленные заявления КНДР об отсутствии заражённых в стране, власти провели публичную казнь через расстрел - в качестве наказания за нарушение профилактических мер. Гражданин был обвинён в контрабанде с китайскими деловыми партнерами через границу, которая была закрыта на протяжении большей части 2020 года.

Кроме того, Пхеньян направил специальные подразделения и усилил военное присутствие на границе, чтобы обеспечить соблюдение ограничений.

Нигерия

Исполнительный секретарь комиссии по правам человека Тони Оджукву заявил, что в Нигерии «привлечённые обеспечивать карантинные меры структуры, включая полицию и армию, убили больше собственных граждан, чем коронавирус». Именно там, в ходе операций по обеспечению выполнения профилактических мер против распространения COVID-19, сотрудники силовых структур убили 18 человек.

В Нигерии на полицию приходится до 90% случаев всех нарушений. По словам Оджукву, сотрудников силовых структур обвиняют в злоупотреблении полномочиями, пытках, бесчеловечном отношении к гражданам, незаконных задержаниях и конфискациях имущества, а также в убийстве по меньше мере 18 человек.

Силовые структуры с обвинениями не соглашаются и уверяют, что контролируют ограничительные меры «профессионально и в соответствии с международными стандартами» Однако власти пообещали, что будет проведено расследование и виновные предстанут перед судом.

Филиппины

Последуя примеру других стран, президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил расстрелом нарушителям карантина. «Становится хуже. Поэтому я еще раз говорю вам о серьезности проблемы и о том, что вы должны понять ее. Мои приказы полиции и военным: если есть проблемы, и есть случай, когда они сопротивляются, и ваша жизнь в опасности, застрелите их», - заявил он.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости