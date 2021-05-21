Василий Небензя считает, что СБ ООН прячется от международного сообщества

Аргументы Недели → В мире 13+

21 мая 2021, 20:46 Источник: ТАСС

Василий Небедзя, фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил сегодня на заседании Совета Безопасности, которое прошло в режиме видеоконференции, о чем дипломат выразил сожаление.

Совет Безопасности ООН не обращает внимания на ослабление коронавирусных ограничений и будто скрывается от международного сообщества, сохраняя дистанционный формат работы, заявил Небедзя.

Он отметил, что вчера Генеральная Ассамблея "прошла очередной этап повышения уровня своей открытости" - дебаты по Ближнему Востоку с участием прибывших из-за границы делегаций прошли в зале заседаний.

Представитель России при ООН подчеркнул, что принимающий штаб-квартиру ООН Нью-Йорк активно отменяет ограничения по COVID-19. "Совет же, напротив, продолжает упорно игнорировать эти тенденции, будто продолжая прятаться от международного сообщества", - добавил он, выступив с призывом как можно быстрее вернуться к работе в очном формате.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости