Telegram и Signal могут заменить WhatsApp

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21 мая 2021, 19:27 Источник: Известия

Фото: pixabay.com

Мессенджер WhatsApp изменил политику конфиденциальности и сообщил своим пользователям, что передает их данные материнской компании Facebook, которая, в свою очередь, ранее неоднократно допускала утечку данных. Это привело к популярности Signal, Telegram и других альтернативных мессенджеров.



WhatsApp будет передавать данные Facebook, которые тот сможет перепродавать в маркетинговых целях сторонним компаниям для адресной рекламы. Многие юзеры стали подыскивать более безопасные приложения. Всего через несколько дней после того, как компания впервые объявила о нововведениях, мессенджер Telegram сообщил, что привлек 25 млн пользователей, а Signal похвастался «беспрецедентным» ростом.



Недавно Telegram опубликовал на странице в Twitter картинку, на которой показана графическая эволюция ярлыка «Корзина», где последняя из стадий - урна со значком WhatsApp.



«WhatsApp напрямую сообщил, что цель обновлений - передача данных рекламодателям. В Telegram, напротив, нет монетизации, так же как ее не было во «ВКонтакте», когда его создавал Павел Дуров. Он был категорически против, чтобы Mail.ru Group поглощала соцсети. Поэтому, мне кажется, суть мема в следующем: WhatsApp просто взял все обещания о защищенности данных и выкинул их в помойку. Но дело в том, что изначально WhatsApp создавался другими людьми, а уже потом, в 2014 году, его выкупила Facebook. И, значит, совсем другие люди обещали нам безопасность», - разъяснил эксперт Сергей Вакулин.



Другой конкурент на рынке мгновенных сообщений — платформа Signal, которая не требует доступ к списку контактов. Вместо этого приложение преобразует телефонные номера из вашей адресной книги в уникальные символьные значения, так называемые хеши. Signal знает только хеши, а не реальные числа. Известно, что этому приложению доверяет даже Эдвард Сноуден.



Пользователям, которых беспокоит риск взлома, эксперты советуют шифровать телефон, регулярно чистить чаты, устанавливать пароли на мессенджеры и не использовать биометрию.





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