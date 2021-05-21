Представитель ХАМАС о войне с Израилем: «Калашников», «Град» и «Катюша» помогают палестинцам себя защитить

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21 мая 2021, 17:34

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Официальный представитель ХАМАС в Ливане Усама Хамдан рассказал о причинах военных действий между Израилем и Палестиной.



Причиной новой эскалации конфликта он считает покушение Израиля на святые места палестинцев в Иерусалиме и на район Шейх Джаррах. Корнем проблемы, по его словам, является признание Трампом Иерусалима столицей еврейского государства. Он отмечает, что большинство жителей города по-прежнему составляет арабо-палестинское население.



«Израильтяне ввели всевозможные запреты, касающиеся святых мест - как христианских, так и мусульманских, - чтобы изгнать палестинцев, но палестинцы все равно оставались там. И вот теперь израильтяне натравили на палестинцев экстремистские группы, которые пытались нарушить святость мечети Аль-Акса; израильтяне фактически освободили свою полицию от необходимости охранять христианские религиозные церемонии», - рассказал Усама Хамдан.



Он добавил, что, если представителям Израиля удастся захватить район Шейх Джаррах, расположенный в самом сердце Старого города, то в Иерусалиме еврейского населения станет больше.



«И вот после всех этих событий жители земель, оккупированных в 1948 году, и жители Западного берега объединились в протесте. На улицы Восточного Иерусалима вышло много людей, и сопротивление потребовало у врага (израильтян, - прим. ред.) прекратить свои провокационные действия. Однако враг не остановился, поскольку думал, что палестинцы слабы. Все это и привело к израильской агрессии в Газе», - заявил представитель ХАМАС.



Он отметил, что военные возможности израильских вооруженных сил несравнимы со способностями сопротивления.



«Известно, что израильская армия считается пятой по силе в мире, они способны нанести большой вред палестинцам и другим людям. Наши возможности скромны. Тем не менее ХАМАС изо всех сил старается бить именно по военным целям и объектам безопасности», - подчеркнул Хамдан.



При этом, по его мнению, израильтяне стараются своими действиями нанести наибольшие потери гражданскому населению.



«На сегодняшний день погибли 200 гражданских лиц, треть из которых - дети и около 20% - женщины. Когда гибнут женщины и дети, это означает, что они были убиты в своих домах, во время сна. Некоторые семьи были полностью вычеркнуты из жизни: отец, мать и дети погибли. Есть такие семьи, где в живых остались только младенцы», - рассказал Усама Хамдан.



Он отметил, что гуманитарная ситуация в регионе ужасна: отключается электричество, ощущается нехватка медикаментов и медицинского оборудования.



«Я думаю, что русский народ должен гордиться тем, что он дал угнетенным народам мира оружие, с помощью которого они могут защитить себя. Это оружие было отправлено в наш регион в 60-х и 70-х годах и до сих пор имеется у нас в большом количестве. В основном я имею в виду «Калашников», «Град», «Катюшу», - сообщил официальный представитель ХАМАС в Ливане.



Он подчеркнул, что израильтяне обеспечены самым современным американским и европейским вооружением:



«120 самолетов, которые бомбили Газу в одну из прошлых ночей, - это самые современные американские самолеты. Бомбы, убивающие палестинцев, — тоже американские. Подводные лодки — немецкие и американские. Так почему же всех возмущает то, что у палестинцев оружие 70-летней давности, в то время как израильтяне вооружены новейшим и самым разрушительным оружием?»



Усама Хамдан уверен, что при дальнейшем усилении агрессии израильтян, «они столкнутся со слепой яростью двух миллиардов людей, которые считают Иерусалим центром своей веры и жизни».





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