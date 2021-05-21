Дональда Трампа затаскают по судам, чтобы вышибить из политики

Аргументы Недели → В мире 13+

21 мая 2021, 16:04

Компанию бывшего президента США Дональда Трампа «Trump Organization» подозревают в незаконном использовании активов. Прокуратура уже приступила к изучению налоговых отчётов миллиардера. Преследование бывшего главы государства происходит на фоне его намерения вернуться в большую политику.



Ранее дело носило гражданский характер. Деятельностью экс-президента начали заниматься, когда он ещё находился у власти. Прокуратура подозревает компанию «Trump Organization» в манипулировании активами при сделках с недвижимостью. Бывшего главу Белого дома также обвиняют в том, что он предоставлял недостоверную информацию по объектам, чтобы получить экономическую выгоду. Трампа обвиняют и в том, что во время принесения присяги отелю, где располагался президент, была уплачена слишком большая сумма денег.



Сам Трамп передал управление принадлежавших ему компаний сыновьям сразу с началом президентской деятельности. Бывший глава США считает, что все дела против него носят политический характер. После провала импичмента, оппоненты Трампа пообещали ему непрерывный судебный процесс. К работе подключились и специалисты ФБР. Они займутся расследованием фальсификации на выборах.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости