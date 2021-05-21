Бывший госсекретарь США Киссинджер предупредил о «войне без победителей»

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21 мая 2021, 16:21 Источник: Neue Zürcher Zeitung

Генри Киссинджер, фото: Christoph Soeder/dpa/ globallookpress.com

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер прокомментировал возможность военного конфликта между Вашингтоном и Пектином на фоне напряженных отношений между странами.

Киссинджер отметил, что в последние месяцы президентства Дональда Трампа напряженность между США и Китаем резко возросла. По его словам, происходили вещи, которые «нелегко стереть из памяти участников». При этом в администрации действующего американского лидера Джо Байдена понимают, что конфронтация не может быть в интересах Вашингтона, Пекина и остального мира, добавил он.

«Это привело бы к конфликту без победителей, который, как и Первая мировая война, закончился бы истощением обеих сторон», - пояснил дипломат.

Бывший госсекретарь подчеркнул, что в американском обществе Китай воспринимают «как постоянного врага и источника негативных явлений». Киссинджер считает, что новой администрации будет сложно найти выход из конфронтации и разработать более устойчивую стратегию.

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