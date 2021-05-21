В соцсетях появилась информация о «тайном обновлении» WhatsApp

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21 мая 2021, 12:45 Источник: gazeta.ru

Фото: pixabay.com

В последние месяцы WhatsApp отметился введением новой политики конфиденциальности, которая предполагает передачу персональных данных пользователей в Facebook. Тем временем в социальных сетях появилось предупреждение о том, что мессенджер загрузил тайное обновление, в котором включил одну из настроек без ведома владельца устройства.



Функция позволяет любым пользователям, даже мошенникам добавлять вас в группу без вашего ведома. Forbes сообщает, что такая настройка действительно работает и является активной, но WhatsApp при этом не держит это обновление в секрете: согласно данным из официального блога сервиса, она является включенной по умолчанию уже больше двух лет.



Чтобы минимизировать любые риски, связанные с мошенничеством, и отключить функцию, нужно зайти в мессенджер, нажать на кнопку с тремя точками в правом верхнем углу экрана и выбрать пункт «Настройки». Далее пройти по пути «Аккаунт» → «Конфиденциальность» → «Группы». Нужно удостовериться, что в этом меню у вас выбран пункт «Мои контакты», а не «Все» - это защитит вас от добавления в группы, в которые вы бы не хотели попасть. Эта функция будет доступна только лицам из вашего контакт-листа.





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