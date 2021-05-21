Зеленский назвал приоритеты Украины: без олигархов, коррупции и войны

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21 мая 2021, 12:39

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая провёл большую пресс-конференцию, на которой озвучил главные итоги и приоритеты развития государства. По его мнению Украина должна быть без олигархов, коррупции и войны. Инициативы и идеи президента страны нашли большую поддержку у населения.



Социологическая группа «Рейтинг» провела отдельное исследование работы Зеленского на посту. В настоящее время его поддерживают более 30% населения. Потом идёт Пётр Порошенко, Юрий Бойко.



Зеленский тщательно подбирает площадки для проведения своих конференций. Ранее это были рестораны, парки. В этом году глава государства общался с журналистами в ангаре авиапредприятия «Антонов». Украинский лидер выступал на фоне производимых самолётов. Зеленский старался не давать оценок политической деятельности российского президента Владимира Путина. Он сказал, что особо заинтересован в диалоге с российским коллегой, чтобы завершить войну на Донбассе, не исключив, что к этой теме будет привлечена американская администрация.





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