Поклонники обеспокоены здоровьем Мэттью Перри - актера из сериала «Друзья»

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21 мая 2021, 11:29

Мэттью Перри, фото: Javier Rojas/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Поклонники легендарного сериала «Друзья» обеспокоены изменениями во внешности актера Мэттью Перри, который сыграл роль Чендлера Бинга. Поведение кумира во время интервью вызвало у них волнение за его здоровье.

Пользователи заметили, что 51-летний актер очень изменился внешне, заикается и едва может связать пару слов: «… не могу поверить в то, как выглядит Мэттью Перри... Серьёзно, это разбивает мне сердце».

Поклонники отметили, что артист выглядит отстранённым, периодически смотрит в пустоту.

«… мне чертовски грустно и страшно за Мэттью Перри», - признался комментатор.

Напомним, что в 1997 году Мэттью Перри попал в аварию на гидроцикле, после чего подсел на сильное обезболивающее. Зависимость приобрела серьёзный характер, что к концу съёмок у него появились провалы в памяти. Он дважды проходил реабилитацию в лечебнице, в том числе от алкоголизма. В 2000 году актер похудел на 9 кг из-за панкреатита. Сейчас артист говорит, что держит свое состояние под контролем.

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