В США гражданин России приговорен к пяти годам тюрьмы

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20 мая 2021, 19:50 Источник: ТАСС

тюрьма, фото: pixabay.com

Суд Восточного округа Нью-Йорка приговорил россиянина Антона Богданова к 5 годам тюремного заключения за мошенничество в налоговой сфере и взлом компьютерных сетей. Об этом сообщила пресс-служба Минюста США.

Как говорится в сообщении, 35-летний Богданов (его псевдоним Кусок), с 2014 по 2016 годы вместе с напарниками взламывал компьютерные системы частных компаний по подготовке налоговой отчетности, воровал личные сведения клиентов и таким образом получал возврат переплаты по налогам.

Богданов признал свою вину в январе прошлого года, после того, как его арестовали в Таиланде и экстрадировали в США. Он также должен оплатить штраф в размере 476 тысяч долларов.

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