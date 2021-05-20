В США гражданин России приговорен к пяти годам тюрьмы

Суд Восточного округа Нью-Йорка приговорил россиянина Антона Богданова к 5 годам тюремного заключения за мошенничество в налоговой сфере и взлом компьютерных сетей. Об этом сообщила пресс-служба Минюста США.
Как говорится в сообщении, 35-летний Богданов (его псевдоним Кусок), с 2014 по 2016 годы вместе с напарниками взламывал компьютерные системы частных компаний по подготовке налоговой отчетности, воровал личные сведения клиентов и таким образом получал возврат переплаты по налогам.
Богданов признал свою вину в январе прошлого года, после того, как его арестовали в Таиланде и экстрадировали в США. Он также должен оплатить штраф в размере 476 тысяч долларов.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.