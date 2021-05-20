Натия Турнава заявила, что Грузия готовится открыть сухопутные границы для туристов

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20 мая 2021, 06:20

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Для стимулирования туристического трафика власти Грузии готовятся открыть и сухопутные границы, вслед за воздушными, к летнему сезону. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что открытие сухопутных границ будет способствовать более активному приезду туристов из соседних стран.

По мнению министра, к летнему сезону будет возможно безопасно открыть сухопутные границы, были открыты воздушные, - передаёт радио Sputnik Грузия.

В Тбилиси полагают, что эта мера позволит исправить ситуацию в туристической индустрии страна, поскольку во время пандемии коронавируса работу потеряли порядка 150 грузинских граждан, занимающихся туризмом.

Власти Грузии ранее ужесточали карантинные меры в стране. С третьего по 12 мая в городах было остановлено движение общественного транспорта, - передаёт URA.RU.

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