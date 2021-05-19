В Иране родители расправились с 47-летним сыном за то, что он не пожелал жениться

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19 мая 2021, 22:36

женщина Ирана, фото: pixabay.com

Родители убили, а затем расчленили собственного сына за то, что тот не женился. Как сообщает издание The Mirror, инцидент произошел в Иране. Тело погибшего обнаружили в пригороде Тегерана.

Кинорежиссер Бабак Хоррамдин вернулся в Иран из Великобритании, где находился с 2010 года. Отец разозлился на него из-за отказа жениться, несмотря на 47-летний возраст. В результате между сыном и отцом завязалась ссора, переросшая в драку. Окончилось все печально: изрубленное на куски тело режиссера было найдено в воскресенье в мусорном баке. Родители сознались в убийстве мужчины. Кроме того, выяснилось, что они убили свою дочь тремя годами ранее, а также разделались с зятем — десять лет назад.

Бабак Хоррамдин окончил факультет изящных искусств Тегеранского университета в 2009 году со степенью магистра кино. Он снял несколько короткометражек, в которых шло повествование об его опыте переезда и жизни вдали от семьи.

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