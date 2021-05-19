Портал Axios: США намерены отказаться от санкций против «Северного потока – 2»

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19 мая 2021, 21:05 Источник: Газета.ру

gazprom.ru, globallookpress.com

Администрация президента Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена намерена отказаться от санкций против компании Nord Stream 2 AG, оператора проекта «Северный поток – 2». Такую информацию узнали источники портала Axios.

По данным информаторов, американский Госдепартамент не будет вносить оператора проекта в санкционные списки организаций, участвующих в строительстве трубопровода, по которому российский газ должен напрямую поставляться в Россию.

Это решение будет обосновано «национальными интересами США». Axios считает, что «этот запланированный шаг создаст странную ситуацию, в которой администрация Байдена будет налагать санкции на суда, участвующие в строительстве «Северного потока — 2», но откажется наложить санкции на компанию, фактически отвечающую за проект».

Издание сделало вывод, что решение администрации Байдена свидетельствует о том, что власти США не готовы рисковать отношениями с Германией из-за российского газопровода.

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