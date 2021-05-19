В Латвии обсуждают возможность открытия границ для граждан России

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19 мая 2021, 15:53 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Global Look Press

Послы стран ЕС приняли решение разрешить въезд гражданам третьих стран, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

«Послы ЕС договорились обновить подход к путешествиям из-за пределов Европейского союза. Совет теперь рекомендует странам-членам ослабить ограничения для тех, кто прошел курс вакцинации».

Интересно, что 3 мая Еврокомиссия предложила властям входящих в ЕС стран разрешить въезд на территорию ЕС для всех, кто прошел полный курс вакцинации, но с одобренными ЕС вакцинами.

А что же делать тем, кто вакцинировался российскими вакцинами – «Спутник», «ЭпиВакКорона», «Кови Вак»?

Данные препараты не входят в число одобренных, но люди, которые вакцинировались российскими вакцинами, получается, привиты… Пока не понятно, но? возможно? ЕС (и Латвия, конечно) откроет границы для вакцинированных из России.

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