В Латвии обсуждают возможность открытия границ для граждан России

Послы стран ЕС приняли решение разрешить въезд гражданам третьих стран, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса.
«Послы ЕС договорились обновить подход к путешествиям из-за пределов Европейского союза. Совет теперь рекомендует странам-членам ослабить ограничения для тех, кто прошел курс вакцинации».
Интересно, что 3 мая Еврокомиссия предложила властям входящих в ЕС стран разрешить въезд на территорию ЕС для всех, кто прошел полный курс вакцинации, но с одобренными ЕС вакцинами.
А что же делать тем, кто вакцинировался российскими вакцинами – «Спутник», «ЭпиВакКорона», «Кови Вак»?
Данные препараты не входят в число одобренных, но люди, которые вакцинировались российскими вакцинами, получается, привиты… Пока не понятно, но? возможно? ЕС (и Латвия, конечно) откроет границы для вакцинированных из России.
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