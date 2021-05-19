В Европе изменят систему определения благополучия

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19 мая 2021, 15:09

Методика расчёта благополучия в государствах Евросоюза будет дополнена новыми факторами. Такое решение зафиксировано в декларации на саммите глав стран ЕС.



Инициатива об изменении системы расчёта показателя благополучия была принята Европейской конфедерацией профсоюзов. Она будет базироваться на 14 критериях. Если ранее главным фактором, определяющим благополучие, был уровень ВВП страны, то сейчас от этой методики в Европе пытаются плавно отходить.



Секретарь ЕКП Лийна Карр объяснила, что ВВП очень часто не влияет на материальное положение граждан. Нужно создать условия, чтобы человек был выше прибыли государства. Дискуссия об определении состояния экономики ЕС ведётся уже на протяжении нескольких лет. Определённых результатов в этом направлении смогли добиться французы. По указу бывшего президента страны Николя Саркози организована комиссия специалистов по пересмотру социально-экономического развития государства. Человеческому капиталу стали уделять больше внимания.



Российские эксперты говорят, что в основу новой системы расчёта благополучия войдут данные о настоящих доходах людей и их занятости. Эти критерии позволят определить оптимальный уровень материального и социального положения для комфортной жизнедеятельности людей.





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