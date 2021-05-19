Евросоюз возьмет под контроль искусственный интеллект

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19 мая 2021, 14:10 Источник: telemetr.me

Фото: pixabay.com

Еврокомиссия всё больше внимания уделяет влиянию и регулированию искусственного интеллекта. В последние годы вопросы безопасности персональных данных людей, по мнению чиновников ЕС, стоят особенно остро на повестке дня. В итоге в Европе даже предложили классификацию алгоритмов по степени риска, которые они несут для человека.



Особому контролю в ЕС подвергнутся все технологии, обрабатывающие личные данные пользователей, в том числе система онлайн-биометрии. Законопроект пока не планирует затрагивать и регулировать игровые сервисы и спам-фильтры, а также, в качестве исключения, обойдет стороной технологии, обеспечивающие гражданскую безопасность и противодействующие терроризму. Наибольшему ограничению подвергнется ИИ, который может манипулировать поведением и влиять на выбор пользователя в той или иной области, например, скоринговые системы, в том числе скоринг при найме сотрудников. Еврокомиссия собирается ограничивать даже уже существующие программы и разработки ИИ, если они не будут соответствовать рамкам законопроекта. Сюда относятся, например, системы распознавания лиц.



На данный момент, европейские юристы отмечают, что законопроекту не хватает конкретики: какие именно алгоритмы ограничивают права и свободы человека? Почему оценка благонадежности страхователя или, например, соискателя работы нарушает его права? Кроме того, эксперты указывают, что компаниям со всего мира теперь придется проходить специальную сертификацию, чтобы представлять свой продукт на европейском рынке.



Пока не до конца ясен перечень правил, но, с большой вероятностью, речь будет идти о манипулятивных возможностях алгоритмов в целом. В этой связи будут вынуждены корректировать свою модель бизнеса те корпорации, которые используют алгоритмы для сбора и обработки персональных данных пользователей без их согласия, например, для таргетированной рекламы. Но уже сейчас можно сказать, что нормы Евросоюза в области развития ИИ могут стать самыми жесткими во всем мире и значительно повлиять на весь высокотехнологичный сектор.



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