Кровные братья с Ближнего Востока за 10 лет затерроризировали Казахстан

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18 мая 2021, 17:52

Громкие теракты на территории крупнейшей соседской с Россией страны начались десять лет назад. В общей сложности от действий террористов погибло порядка 100 человек. В большинстве своём преступления совершались на религиозной почве.



Первый теракт произошёл в 2011 году на проходной департамента КНБ по Актюбинской области. Музыкант Рахимжан Макатов взорвал устройство, погиб сам и ранил несколько человек. Через неделю в Астане был взорван автомобиль, в котором находились два человека. В МВД попытались «замять дело» и списать инцидент на взрыв газа, на котором работал двигатель машины. К концу года произошли ещё несколько терактов. Правоохранителям стало сложнее объяснять населению происходящее на улицах страны.



Главными террористами в Казахстане стали выпускники религиозных заведений стран Востока. Они пропагандировали среди казахов своё учение в противовес светской политике властей. Разочарованные в сложной экономической обстановке казахстанцы поддавались на уловки преступников и объединялись в террористические организации. Проблема усугубилась тем, что руководство страны не проводило идеологической борьбы, а сразу начало действовать жёстко. Избавиться от террористов руководство страны смогло только после получения силовиками соответствующего опыта.





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