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Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой

, 17:32

Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой
Наоми Кэмпбелл, фото: ImagePressAgency/face to face

Известная британская модель Наоми Кэмпбелл поделилась со своими поклонниками в соцсети радостным событием. 50-летняя "черная пантера" сообщила, что впервые стала матерью: "на свет появилась прекрасная душа".

Кто является отцом ребенка, неизвестно. Возможно, Наоми воспользовалась услугами суррогатной матери или взяла ребенка из детского дома. Модель опубликовала фотографию детских ножек в своих руках. Подписчики ее Instagram бросились поздравлять любимицу, один из них написал, что сегодня ее поцеловал бог.

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Публикация от Naomi Campbell (@naomi)

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